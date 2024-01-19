الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أوقاف الإسكندرية تعقد مقرأة للأصوات الحسنة.. وإطلاق قافلة دعوية اليوم

مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية

عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، مقرأة للأصوات الحسنة، ومجلسًا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الشيخ إبراهيم بالمنشية، وذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ وسام كاسب، مدير عام المتابعة، والشيخ الأنصاري عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك.

كما انطلقت اليوم، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة أوقاف برج العرب بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة.

جولة موسعة بالمساجد

وأجرى الشيخ سلامة وكيل الوزارة، يصحبه الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة جولة مرورية موسعة على عدد من مساجد إدارة أوقاف (الجمرك - وسط - شرق) بدأت من صباح اليوم وحتى وقت صلاة الجمعة للاطمئنان على إعداد بيوت الله عزوجل لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكد الشيخ سلامة، أن وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، لا تألوا جهدًا في العناية ببيوت الله وإعدادها والحفاظ عليها والعمل على تهيئتها لاستقبال روادها.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أثناء جولته على الأئمة والعمال بضرورة بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المساجد من أي عبث أو مخاطر قد تهدد المساجد ورودها وأن المرحلة تقتضي من الجميع توخي أعلى درجة الحيطة والحذر من أجل ديننا ووطننا وغير مسموح بأي تكاسل أو تقصير أو إهمال في أي جانب من الجوانب، لافتًا إلى أنه سيقابل التقصير أو الإهمال في اي جانب بقوة وشدة وحزم حيث العقوبة الردعه والزاجرة لكل من تسول له نفسه الوقوع في أي مخالفة من المخالفات.

مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية
مقرأة بأوقاف الإسكندرية
أوقاف الإسكندرية مقرأة للأصوات الحسنة قافلة دعوية الحفاظ على المساجد خطبة الجمعة

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