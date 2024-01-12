مدير أوقاف الإسكندرية يتابع سير العمل بالمساجد.. وإصدار تعليمات جديدة

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق، مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، جولة مرورية بدأت صباح اليوم، وحتى صلاة الجمعة، شملت عددًا من مساجد إدارات أوقاف (شرق - وسط - المنتزه) لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين بالمسجد وإعدادهم للمساجد إعدادًا جيدًا لاستقبال وفود الرحمن.

ووجّه وكيل أوقاف الإسكندرية بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات وتنظيف أسطح المساجد وملحقاتها وإعداد شبكات تصريف المياه بها حفاظًا عليها وعلى روادها، خلال فصل الشتاء وموسم الأمطار، مؤكدًا أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف لنا.

وانطلقت، اليوم الجمعة، قافلة دعوية داخلية لأداء خطبة الجمعة بمساجد إدارة المنتزه، من مسجد مدينة فيصل بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، وأدى الشيخ هاشم الفقي خطبة الجمعة بمسجد أبوشبانة، والشيخ ماهر عبدالجواد أدى خطبة الجمعة بمسجد الشوربجي.

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