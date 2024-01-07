الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"جمعة" يكرم وكيل أوقاف الإسكندرية و3 من الأئمة والواعظات بشهادة التميز الوظيفى

تكريم وكيل أوقاف
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كل من الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ علي كمال بدير إمام وخطيب ومسئول المساجد بأوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد البراوي، والواعظة المهندسة بهيرة خيرالله، ومنحهم شهادة التميز الوظيفي لعام 2023.

وتقدم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بالأصالة عن نفسه وعن جميع منتسبي مديرية أوقاف الإسكندرية، بخالص التقدير وجزيل الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

 الإسكندرية ثاني محافظة في مبيعات صكوك الإطعام

وفي سياق آخر، أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية احتلت المركز الأول من حيث إنها أول محافظة تجاوزت مبيعات عام2022 وثاني محافظة من حيث أعداد الصكوك المباعة مقارنة بالقاهرة، حيث بلغت مبيعات صكوك الإطعام عام 2023، 35691 صك، بمبلغ 1070730جنيها مصريًا بزيادة 20691 صكا عن العام الذي قبله.

وأكد "سلامة" أن هذا المشروع وتوابعه خدمة لديننا ووطننا ومشاركة لقياداتنا في تخفيف العبء عن أهلنا للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

 التوجيه بالمحافظة على ملحقات المساجد

وشدد وكيل أوقاف الإسكندرية على المحافظة على ملحقات المساجد مع محاسبة من يهمل أو يتكاسل في المحافظة عليها كونها من المال العام الذي يجب المحافظة عليه، والتأكيد على متابعة الأنشطة الدعوية التى تنفذها المديرية، وكذلك الأنشطة الجديدة، كبرامج "صحح تلاوتك"، "مساجد ختم القرآن" وانتقاء أفضل الأئمة لهذه المهمة الدعوية، والمشاركة الفعالة فيما يخص المناسبات القومية للمحافظة.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة للمساجد وأسطحها لعدم تراكم مياه الشتاء؛ حفاظا على بيوت الله عزوجل من أية أضرار تلحق بها، مؤكدًاعلى متابعة المتغيرات الشهرية فيما يخص حالات الوفاة، المعاشات، الفصل، النقل أو الندب من وإلى المحافظة، الجزاءات ومراجعة الماليات بدقة عالية حتى لا يقع أحدنا تحت طائلة القانون حفاظا على المال العام.

تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية

تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
تكريم وكيل أوقاف الإسكندرية
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وكيل "أوقاف الإسكندرية" يسلم بعض الواعظات كارنيهات الاعتماد لممارسة النشاط الدعوي

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