خلال 2023.. "أوقاف الإسكندرية" تحتل المركز الثاني بمبيعات صكوك الإطعام بـ35691 صكا

أعلن الشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية أصبحت ثاني محافظة من حيث أعداد صكوك الإطعام المباعة مقارنة بالقاهرة حيث بلغت مبيعات صكوك الإطعام عام 2023، 35691 صكا، بمبلغ 1070730 جنيها مصريًا بزيادة 20691 صك عن العام الذي قبله، لتحتل المركز الأول في تجاوز مبيعات عام 2022.

تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بمديري الإدارات الفرعية، حيث وجه الشكر لهم وللقائمين على مشروع صكوك الإطعام في المحافظة لما قدموه من جهد ملموس.



وأكد "سلامة" أن هذا المشروع وتوابعه خدمة لديننا ووطننا ومشاركة لقياداتنا في تخفيف العبء عن أهلنا للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا مع توجيه الشكر للشعب السكندري الذي وضع ثقته في وزارة الأوقاف فاحتلت المحافظة هذا المركز.

التأكيد على متابعة الأنشطة الدعوية التى تنفذها المديرية

وأكد مدير أوقاف الإسكندرية على عدة نقاط لضبط العمل بالمديرية وكان من أهمها:

- التشديد على المحافظة على ملحقات المساجد مع محاسبة من يهمل أو يتكاسل في المحافظة عليها كونها من المال العام الذي يجب المحافظة عليه.

-التأكيد على متابعة الأنشطة الدعوية التى تنفذها المديرية، وكذلك الأنشطة الجديدة، كبرامج "صحح تلاوتك"، "مساجد ختم القرآن" وانتقاء أفضل الأئمة لهذه المهمة الدعوية.

- المشاركة الفعالة فيما يخص المناسبات القومية للمحافظة.

- ضرورة المتابعة المستمرة للمساجد وأسطحها لعدم تراكم مياه الشتاء حفاظا على بيوت الله عزوجل من أية أضرار تلحق بها.

- وأكد على متابعة المتغيرات الشهرية فيما يخص حالات الوفاة، المعاشات، الفصل، النقل أو الندب من وإلى المحافظة، الجزاءات....ومراجعة الماليات بدقة عالية حتى لا يقع أحدنا تحت طائلة القانون حفاظا على المال العام.

مراجعة المستحقين للترقيات والعلاوات التشجيعية بالمديرية والإدارات الفرعية

- كما وجه مسؤول الموارد البشرية بمراجعة المستحقين للترقيات والعلاوات التشجيعية بالمديرية والإدارات الفرعية بمبدأ العدالة لإعطاء كل ذي حق حقة.

- ووجه الإدارة القانونية بسرعة الانتهاء من كافة القضايا والتحقيقات مع إعمال القانون وفق اللوائح وسرعة تطبيق القرارت الخاصة بنتيجة التحقيقات.

- توجيه قيادات المديرية بمتابعة العمل بالإدارات والأنشطة الدعوية بالمحافظة ورفع تقرير يومي بما يتم على أرض الواقع لإثابة المجيدين مع الأخذ على يد المقصرين نهوضا بالعمل الدعوي بالمديرية.

