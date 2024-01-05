الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف الإسكندرية" تفتتح مسجد الإخلاص ببرج العرب وتعقد مقارئ قرآنية

جانب من افتتاح مسجد
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية

افتتحت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، مسجد الإخلاص التابع لإدارة أوقاف بنجع عبدالملك بمركز برج العرب، وألقى خطبة الافتتاح به الدكتور حسن عبدالله، مدير عام الإدارة، وأدى الأئمة خطبة الجمعة مع الالتزام بموضوع الخطبة ووقتها.

وأطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة دعوية من مسجد جبر بإدارة أوقاف وسط بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، والشيخ هاشم سعد الفقي، مدير عام الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ محمد أبوزيد، مدير إدارة أوقاف وسط، لأداء خطبة الجمعة بمسجد إدارة وسط، كما عقدت قبل انطلاق القافلة مقرأة قرآنية للأئمة ثم ابتهالات دينية ثم مجلس للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأدى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، خطبة الجمعة بمسجد القصبجي تحت عنوان: "الصحة الإنجابية.. بين حق الوالدين وحق الطفل"، كما شهد فعاليات مقرأة الجمهور التي عقدت بالمسجد عقب صلاة الجمعة، حيث أشاد بما رآه من حرص الرواد على حضور المقرأة وتعلم أحكام الكتاب العزيز.

جولة مرورية لتفقد الأنشطة الدعوية

كما أجرى وكيل الوزارة جولة مرورية قبل صلاة الجمعة، تفقد خلالها جاهزية المساجد والعاملين بها لاستقبال وفود الرحمن لصلاة الجمعة والأنشطة التى تقام بالمساجد دعويًا واجتماعيًا، مشددًا على استقبال الجمهور بكل احترام وحفاوة، فهم ضيوف الرحمن وشرف لنا خدمة بيوت الرحمن وضيوف الرحمن.

وكان قد أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، عن أن محافظة الإسكندرية احتلت المركز الأول من حيث إنها أول محافظة تجاوزت مبيعات عام 2022 وثاني محافظة من حيث أعداد الصكوك المباعة مقارنة بالقاهرة حيث بلغت مبيعات صكوك الإطعام عام 2023، 35691 صكًا، بمبلغ 1070730 جنيهًا مصريًا بزيادة 20691 صكًا عن العام الذي قبله.

جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
جانب من افتتاح مسجد بحضور أوقاف الإسكندرية
مقرأة قرآنية للجمهور خطبة الجمعة أوقاف الإسكندرية برج العرب مسجد الإخلاص

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