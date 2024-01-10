الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يؤكد أهمية الدعوة الإلكترونية وفتح آفاق مع الشباب

اجتماع وكيل أوقاف
اجتماع وكيل أوقاف الإسكندرية

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، رؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات الفرعية والمنسقين الإعلاميين ومسئولي الدعوة الإلكترونية، في اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، بديوان عام المديرية.

وأكد الشيخ سلامة، خلال الاجتماع على عدد من النقاط المهمة منها: أهمية الدعوة الإلكترونية في الدعوة إلى الله تعالى، وفتح آفاق جديدة للدعوة إلي الله في أوساط الشباب، وضرورة بذل مزيد من الجهد في نشر الأنشطة التي تقوم بها المديرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

التطوير المستمر في الأساليب ووسائل الدعوة

كما أكد أن المشاركة الفعالة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تقل أهمية عن التواجد في المساجد وعلى أرض الواقع، بل قد تزيد في أهميتها خاصة في هذا العصر الذي لا يعرف كثير من الشباب فيه إلا لغة الانترنت ووسائل التواصل، بالإضافة إلى ضرورة التطوير المستمر في الأساليب والوسائل، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع بمختلف فئاته.

وكان قد شدد وكيل أوقاف الإسكندرية، على المحافظة على ملحقات المساجد مع محاسبة من يهمل أو يتكاسل في المحافظة عليها كونها من المال العام الذي يجب المحافظة عليه، والتأكيد على متابعة الأنشطة الدعوية التى تنفذها المديرية، وكذلك الأنشطة الجديدة، كبرامج "صحح تلاوتك"، "مساجد ختم القرآن" وانتقاء أفضل الأئمة لهذه المهمة الدعوية، والمشاركة الفعالة فيما يخص المناسبات القومية لمحافظة الإسكندرية.

كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة للمساجد وأسطحها لعدم تراكم مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، حفاظًا على بيوت الله عز وجل من أية أضرار تلحق بها.

وأكد متابعة المتغيرات الشهرية فيما يخص حالات الوفاة، المعاشات، الفصل، النقل أو الندب من وإلى المحافظة، الجزاءات، ومراجعة الماليات بدقة عالية حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون حفاظًا على المال العام.

وزارة الأوقاف وكيل أوقاف الإسكندرية الدعوة الإلكترونية التواصل الاجتماعي نشر الأنشطة

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