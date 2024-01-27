السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موسمه انتهى.. برشلونة يُعلن خضوع أليخاندرو بالدى لعملية جراحية

أليخاندرو بالدي
أليخاندرو بالدي

كشف نادي برشلونة الإسباني عن آخر مستجدات إصابة أليخاندرو بالدي، لاعب الفريق، ومدة غيابه المتوقعة.

برشلونة يُعلن آخر مستجدات إصابة أليخاندرو بالدي

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله أن أليخاندرو بالدي خضع لفحوصات طبية، والتي أظهرت إصابته في وتر العضلات الباطنية للفخذ الأيمن.

وأكد النادي الكتالوني في بيانه، أن أليخاندرو بالدي سيخضع لعلاج جراحي خلال الأيام المقبلة، في فنلندا، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

من جانبها، أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن موسم أليخاندرو بالدي مع برشلونة قد انتهى؛ بسبب الإصابة، إذ سيحتاج اللاعب لفترة طويلة للتأهيل بعد العملية.

وكان بالدي قد تعرّض للإصابة خلاله مشاركته في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-4، ليودع البارسا البطولة.

وبناءً عليه، يُعاني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، من غياب 7 لاعبين؛ بسبب الإصابة، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، جافي، ماركوس ألونسو، إينيجو مارتينيز، رافينيا، سيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

txt

ريمونتادا تاريخية في عهد زائير.. تاريخ مواجهات مصر والكونغو الديمقراطية

txt

مواجهة كلاسيكية بين مصر والجزائر فى نهائى أمم إفريقيا لليد.. الليلة

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف كل من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 52 و51 نقطة.

بينما يتواجد فرق فياريال حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.

برشلونة بالدي إليخاندرو بالدي الدوري الاسباني فياريال

الأكثر قراءة

عاجل| وقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثي بين مصر وقطر وأمريكا غدا

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟