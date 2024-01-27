موسمه انتهى.. برشلونة يُعلن خضوع أليخاندرو بالدى لعملية جراحية

كشف نادي برشلونة الإسباني عن آخر مستجدات إصابة أليخاندرو بالدي، لاعب الفريق، ومدة غيابه المتوقعة.

برشلونة يُعلن آخر مستجدات إصابة أليخاندرو بالدي

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله أن أليخاندرو بالدي خضع لفحوصات طبية، والتي أظهرت إصابته في وتر العضلات الباطنية للفخذ الأيمن.

وأكد النادي الكتالوني في بيانه، أن أليخاندرو بالدي سيخضع لعلاج جراحي خلال الأيام المقبلة، في فنلندا، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

من جانبها، أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن موسم أليخاندرو بالدي مع برشلونة قد انتهى؛ بسبب الإصابة، إذ سيحتاج اللاعب لفترة طويلة للتأهيل بعد العملية.

وكان بالدي قد تعرّض للإصابة خلاله مشاركته في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-4، ليودع البارسا البطولة.

وبناءً عليه، يُعاني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، من غياب 7 لاعبين؛ بسبب الإصابة، وهم: مارك أندريه تير شتيجن، جافي، ماركوس ألونسو، إينيجو مارتينيز، رافينيا، سيرجي روبيرتو وأليخاندرو بالدي.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فياريال، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، خلف كل من جيرونا وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 52 و51 نقطة.

بينما يتواجد فرق فياريال حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.