الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

جريدة الدستور

توقع عدد من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين أن تتخذ لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى المصرى قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة، فى اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، ما يعنى الإبقاء على الأسعار التى تقررت فى آخر اجتماع للجنة، فى ديسمبر من العام الماضى.

وأوضح الخبراء أن خيار التثبيت هو الأكثر ملاءمة للسوق فى الوقت الحالى، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالى، لتصل إلى نسبة ٣٤.٢٪، بالإضافة إلى انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية لفريق صندوق النقد الدولى، الموجود حاليًا فى مصر. 

ورجح الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية، خلال اجتماعها الأول بالعام الجارى ٢٠٢٤، إلى تثبيت أسعار الفائدة، باعتباره أفضل الحلول فى المرحلة الحالية، مع بدء مرحلة جديدة من التشديد النقدى، وبداية ظهور نتائج المفاوضات القائمة حاليًا بين الحكومة وفريق صندوق النقد.

وقال «عبدالعال»: «معدلات التضخم العام مستمرة فى منحنى الهبوط والتراجع على مدار آخر ٣ أشهر، ووصلت إلى ٣٤.٢٪ خلال ديسمبر الماضى، ما يعنى أن المعدلات بدأت فى التفاعل- وإن كان تفاعلًا هامشيًا- مع تغيرات أسعار الفائدة».

التوقعات نفسها أكدتها الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطى، التى قالت إن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية أمر جيد، ويدعو إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن رفع الفائدة فى الوقت الحالى سيؤدى إلى رفع تكاليف الإنتاج، ويؤثر على أسعار السلع الاستهلاكية.

ورجح الخبير الاقتصادى، على الإدريسى، استمرار تثبيت سعر الفائدة، فى ظل تباطؤ معدلات التضخم، والتوقعات بتخفيض الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة ٤ مرات خلال العام الحالى.

وقال «الإدريسى»: «التوقعات كلها تشير إلى أن العام الحالى سيشهد تراجع أسعار الفائدة على مستوى العالم، والمفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولى ستسفر عن نتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى.

 

الأكثر قراءة

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع