الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار سقوط الأمطار.. أجواء شتوية وصقيع بالإسكندرية

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية

واصلت الأمطار سقوطها على مدينة الإسكندرية، حيث تعرضت المحافظة لأمطار متوسطة بأنحاء متفرقة، استمرارا لموجة التقلبات الجوية التي تشهدها عروس البحر المتوسط، بالتزامن مع نوة الغطاس التي بدأت تداعياتها في 21 يناير ومستمرة حتى الآن.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع، اليوم الجمعة الموافق 26 يناير، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار  متوسطة الشدة، وتغزر أحيانًا على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من شمال المحافظة.

هبوب نوة الكرم على الإسكندرية

كما تشهد المحافظة استمرار الأمطار حتى نهاية شهر يناير الجاري، حيث تنتهي نوة الغطاس اليوم لتبدأ نوة الكرم التي تهب في نهاية شهر يناير وتستمر لمدة 7 أيام، وتصحبها رياح غربية وأمطار غزيرة، وسميت بنوة الكرم لغزارة أمطارها.

ونشرت شركة الصرف الصحي معداتها التي تصل إلى 180 سيارة ومعدة لرفع تراكمات مياه الأمطار حالة وجود أي تجمعات لها، وذلك منذ الإثنين الماضي، مؤكدة استمرار حالة الطوارئ بالشركة حتى انتهاء موجة التقلبات الجوية والنوات التي تشهدها الإسكندرية.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع تداعيات النوة الحالية، حيث تابع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين، حيث كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، خاصة بالمناطق الساخنة.

من الجدير بالذكر أن المحافظة أعلنت أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

أرقام الخطوط الساخنة وغرف الطوارئ 
 

- الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.
- الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.
- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
التقلبات الجوية عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية الأرصاد الجوية نوة الكرم نوة الغطاس

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