أمطار غزيرة.. "نوة الغطاس" تضرب الإسكندرية (صور)

تتواصل أمطار نوة الغطاس الغزيرة على مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس.

وتعرضت العديد من المناطق بأحياء المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة، تركزت على المنتزه وشرق ووسط المدينة ومحور المحمودية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن المتوقع اليوم الخميس 25 يناير، أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانًا على فترات متقطعة وخاصة على مناطق من شرق المحافظة.

نشر معدات تصريف المياه



وكثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة الصرف الصحي التواجد الميداني بجميع أنحاء الإسكندرية وخاصةً النقاط الساخنة للتعامل الفوري مع تداعيات النوة من تراكمات وتجمعات مياه الأمطار وتصريفها في الحال.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه فور تلقي التحذيرات بسقوط أمطار أو تعرض المحافظة لتقلبات جوية خلال النوات، يتم نشر جميع فرق الطوارئ ومعدات شركة الصرف الصحي من سيارات شفط مياه الأمطار وعددها 180 سيارة بجميع أنحاء الإسكندرية.

وأوضح أنه يتم التشديد على التواجد الميداني لرؤساء القطاعات ومديري العموم، وذلك للعمل على متابعة العمل والتدخل الفوري في أي مشاكل طارئة، فضلًا عن عقد غرفة العمليات لتلقى الشكاوى على الخط الساخن على مدار 24 ساعة.

وفي ذات السياق كثف رؤساء الأحياء الجولات الميدانية خلال النوة، وذلك لمتابعة العمل وتصريف مياه الأمطار، والتعامل مع أي تداعيات طارئة.

رصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري معها

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، لمواجهة تداعيات النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولًا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

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