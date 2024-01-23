سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق فى الإسكندرية

تعرضت عدة مناطق بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، لسقوط أمطار متوسطة صاحبتها نشاط في الرياح وانخفاض في درجات الحرارة وذلك بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد ونوة الغطاس التي تضرب عروس المتوسط لـ 5 أيام متواصلة.

وتشهد محافظة الإسكندرية، منذ أمس، حالة من عدم الاستقرار الجوي بناء علي توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق بالإسكندرية متوقع استمرارها وزيادة كثافتها مساءً حتي يوم الجمعة القادم.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية منذ صباح أمس الإثنين 22 يناير 2024 وحتى انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

نشر 180 سيارة ومعدة وانعقاد غرفة الطوارئ

وأكد نافع، على استمرار تمركز أكثر من 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.

استمرار الأمطار حتى الجمعة

ومن المتوقع أن تستمر تداعيات نوة الغطاس حتى الجمعة المقبلة حيث تتعرض المحافظة لأمطار متوسطة بنسبة حدوث بين 40إلى 50٪ مع نشاط في حركة الرياح على فترات متقطعة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.