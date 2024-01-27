أستاذان بجامعة الإسكندرية يفوزان بجائزة "الألكسو" للبحث التربوي المتميز

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الباحثين الفائزين بجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورته السادسة والعشرين 26 للعام 2023، والتى أعلنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

فاز بالمركز الأول البحث المقدم من أ.د. نرمين عوني محمد- أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، ود. إبراهيم أحمد عبد الهادي- أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية التربية جامعة الإسكندرية، وعنوانه: "أثر برنامج قائم على مبادئ التربية من أجل الاستدامة في تنمية الوعي بالتغيرات المناخية، وقيم المواطنة البيئية لدى تلاميذ المرحلة المتوسطة بالمناطق العشوائية".

جدير بالذكر أن المسابقة شارك فيها سبعة عشرة دولة عربية، وأسفرت عن فوز ثلاثة بحوث من إجمالي 146 بحثًا مشاركا على مستوى الوطن العربي، وتستهدف تشجيع البحوث، ونشرها في مجال التعليم من خلال إبراز أهمية دور الباحثين في تطوير الفكر التربوي والتخطيط التعليمي لتمكين صناع التعليم من صياغة تعليم جيد ومتوازن يسهم في تقليل الفجوة المعرفية بين المجتمعات المتقدمة والنامية.

وكانت قد أعلنت جامعة الإسكندرية من خلال مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تشكيل لجنة لتوثيق مباني الجامعة ومقتنياتها التراثية، وذلك ضمن مشروع التراث الثقافي لجامعة الإسكندرية وإنه جاري إعداد مجلد كبير يحتوي على كل تراث الجامعة الثقافى بجانب إنشاء وحدة لإدارة التراث الثقافي بها.

كما أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على السادة الوكلاء ضرورة قيام وحدات السلامة والصحة المهنية بكليات الجامعة بمراجعة كافة إجراءات السلامة خلال فترة نوات فصل الشتاء، ومراجعة كافة الأسطح وكابلات الكهرباء والنوافذ ونقط صرف مياه الأمطار، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة لها تجنبا لأية مخاطر محتملة.