الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مكتبة الإسكندرية تنظم البطولة الـ19 لمسابقات "فيرست ليجو"

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، بطولة مصر التاسعة عشرة لمسابقات "فيرست ليجو ليج" بفئاتها الثلاث، وذلك بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى 7 فبراير 2024.

أقسام المسابقة 

وتتم بطولة مصر التاسعة عشرة لمسابقات "فيرست ليجو ليج" بفئاتها الثلاث، على النحو التالي:
-مسابقة (فيرست ليجو ليج ديسكفر) للفئة العمرية من 4 إلي 6 أعوام يوم 28 يناير 2024.
-مسابقة (فيرست ليجو ليج إكسبلور) للفئة العمرية من 6 إلى 10 أعوام في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2024.
-مسابقة (فيرست ليجو ليج شالنج) للفئة العمرية من 9 إلى 12 عام في الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2024.

يشارك بالبطولة هذا العام نخبة من المدارس والمؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتكنولوجيا والتعليم في مصر، بما يزيد عن 5400 طالب/ طالبة من مختلف المراحل العمرية، يمثلون 800 فريق من 18 محافظة مصرية، كما سيشارك نحو 200 حكم من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين وأكاديمين في تحكيم مشاريع الطلاب وأكثر من 500 متطوع/ متطوعة لتنظيم الحدث ومساعدة الطلاب.

اختيار "الفنون والتكنولوجيا" موضوع المسابقة 

 

وقد أُختير موضوع المسابقة لهذا العام تحت عنوان: ماستر بيس Masterpiece، وقد تم اختيار موضوع هذا العام عن "الفنون والتكنولوجيا" حيث يعتبر الفن أساسًا لرقي الشعوب، والتكنولوجيا مقياسًا لتطور المجتمعات، حيث تقوم الفرق المشاركة بمحاولة إيجاد حلول وطرق إبداعية جديدة لنشر الفنون في العالم عن طريق استخدام الأدوات التكنولوجية.
 

مجال البحث والروبوت والذكاء الاصطناعي

تعد فيرست ليجو ليج، مسابقة للصغار في مجال البحث والروبوت والذكاء الاصطناعي، وتعتمد على طرح مشاكل حقيقية تواجه عالمنا، ويحاول المشاركون إيجاد حلول لها من خلال إجراء بحث علمي عن موضوع المسابقة، وتصميم وبرمجة نموذج متحرك من الروبوتات، وعرض نتائج البحث من خلال لوحة عرض يصممها الفريق.

جدير بالذكر أن مسابقات فيرست هي أكبر المسابقات عالميًا في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجو FIRST LEGO  بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 19 عامًا تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ورعاية الموهوبين ومؤسسة تكنوفيوتشر مصر.

مكتبة الاسكندرية فيرست ليجو ليج الفنون والتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي البحث والروبوت المؤسسات التعليمية

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