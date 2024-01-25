الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسكندرية تعلن عن طرح مطاعم وشواطئ بمزايدات علنية

الإسكندرية
الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح عدد من  المزايدات العلنية العامة.

وأوضحت المحافظة، خلال بيان اليوم، أن المزايدات العلنية هي للعمليات الآتية:

أولًا: جلسة يوم الثلاثاء 2024/1/30

- مطعم وكافتيريا السلسلة بنطاق حي وسط.

- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- ⁠- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

ثانيًا: جلسة يوم الأربعاء 2024/1/31

- مطعم وكافتيريا مبنى ستانلي (الجزء العلوي) بنطاق حي شرق.

⁠- قيمة التأمين المؤقت 2 مليون جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 4 آلاف جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

ثالثًا: جلسة يوم الخميس 2024/2/1

1- شاطئ فاميلي بيتش الغربي بنطاق حي العجمي.

2- شاطئ زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي.

- قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه لكل عملية على حدة.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة لكل عملية على حدة.

وأشار البيان إلى أنه يتم الحصول على كراسات الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل مزايدة، كما يمكن الاستفسار على تليفون وفاكس 034234140.

يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل، وتسدد التأمينات المؤقتة طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية، ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات، وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة التعاقد عن الثلاث سنوات.

عامًا بأن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية، وتتم الإجراءات وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية.

محافظة الاسكندرية إدارة التعاقدات المزايدات العلنية الشروط والمواصفات كراسة الشروط

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