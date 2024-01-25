هل يمكن إعادة زخارف مسجد أبو العباس بعد محوها؟.. أستاذ ترات يجيب

أثارت أعمال الترميم الخاطئة التي شهدها مسجد أبو العباس المرسي، أهم مساجد مدينة الإسكندرية حالة من الجدال والصدمة، بين المواطنين والمهتمين بالتراث، والتي تسببت في محو وتحطيم الزخارف الجصية والنقوش التاريخية المتواجدة بسقف المسجد " الشخشيخة" والتي تعد أحد أبرز واجمل معالم المسجد التاريخي.

تداول صور خاصة بسقف المسجد التراثي قبل وبعد أعمال الترميم الخاطئة



بدأت حالة الاستياء على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" حيث تم تداول صورًا خاصة بسقف المسجد التراثي قبل وبعد أعمال الترميم، ترصد ما تم من تغيير ومحو الزخارف، فيما أصدرت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا للتوضيح ما تم من إجراءات رسمية حيال ذلك الأمر.

ومع إيقاف أعمال مقاول الترميم، وفحص ماتم خلاله من أعمال مخالفة للمنشآت التراثية، أصبح التساؤل هل يمكن إعادة الزخارف التاريخية بسقف المسجد مرة أخرى؟

يجب قبل البدء في أعمال الترميم توثيق الزخارف والنقوش القديمة

وبخصوص هذا الشأن، يقول الدكتور إسلام عاصم، أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر، بمعهد السياحة وترميم الآثار بأي قير، ونقيب المرشدين السياحيين السابق، إن مسجد ابو العباس المرسي من أهم مساجد الإسكندرية والذي شيده المعماري الإيطالي "ماريو روسي "، وكل من يدرس تاريخ هذا المعماري المبدع داخليًا وخارجيًا يزور هذا المسجد، لافتًا أن سقف المسجد "الشخشيخة" من اجمل الأعمال التراثية في الإسكندرية الجاذبة للسياحة.

وأضاف لـ " الدستور" أن ما حدث في زخارف سقف المسجد، هو بسبب أعمال الترميم الخاطئة، حيث أن الأماكن التراثية تحتاج إلى مرممين متخصصين، وليس مقاول ترميم، فضلًا عن أنه يجب قبل البدء في أعمال الترميم توثيق الزخارف والنقوش القديمة.



كيفية إعادة إنتاج الزخارف التراثية بأبو العباس

وعقب " عاصم" على تساؤل هل من الممكن إعادة الزخارف التراثية مرة أخرى، قائلًا: الزخارف تم محوها للأبد، وإذا لم يتم توثيق الرسومات الخاصة بها، فإعادة إنتاجها يحتاج إلى البحث عن الرسومات واللوحات الأصلية للزخارف الخاصة بالسقف بوزارة الأوقاف، وإن لم تتواجد يتم اللجوء للصور التي تم تصويرها لتفاصيل هذه المكان بجودة عالية من أجل استخدامها لإعادة إنتاج الزخارف وهذا يحتاج إلى فنيين ومتخصصين جدًا لعمل شيئ يليق بالمكان.

وأشار إلى أن مسجد ألأبو العباس المرسي، كان يحتاج إلى ترميم منذ عدة سنوات، حيث أن العوامل الجوية والرطوبة آثرت على سقف المسجد وتدهور حالة الزخارف الجصية الموجودة به والتي كانت تحتاج ترميم على أيدي مرممين متخصصين، لافتًا إلى أن ما حدث يجب أن يكون نقطة فارقة في التعامل مع المباني التراثية الهامة.



المحافظة توقف أعمال الترميم وتتخذ الإجراءات القانونية

واصدرت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية قرارًا بإيقاف أعمال مقاول الترميم التابع لمديرية الأوقاف داخل مسجد أبى العباس المرسي وذلك بعد قيامه بترميم سقف المسجد دون الرجوع إلى الفنيين والمختصين في أعمال ترميم المنشآت التراثية.

وأوضحت إدارة التراث بحسب بيان لها، أن قرار إيقاف الأعمال جاء بهدف مراجعة كافة أعمال المقاول وأعمال الترميم التي تمت مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تمت في هذا الشأن

كما شددت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية على أن هذا الإجراء يأتي في إطار إستراتيجية المحافظة للحفاظ على هوية مدينة الإسكندرية وتراثها الثقافي والحضاري وعدم القيام بأي أعمال ترميم أو تطوير دون الرجوع إلى اللجنة العليا للحفاظ على الآثار والتراث بالمحافظة.

زخارف سقف مسجد أبو العباس المرسي

زخارف سقف مسجد أبو العباس المرسي