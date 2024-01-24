تراث الإسكندرية: إيقاف أعمال ترميم سقف مسجد أبى العباس

قامت اليوم لجنة متخصصة من إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية، والإدارة الهندسية والقانونية لحي الجمرك بإيقاف أعمال مقاول الترميم التابع لمديرية الأوقاف داخل مسجد أبى العباس المرسي، وذلك بعد قيامه بترميم سقف المسجد دون الرجوع إلى الفنيين والمختصين في أعمال ترميم المنشآت التراثية.

وأوضحت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية، في بيان لها، أن قرار إيقاف الأعمال جاء بهدف مراجعة كل أعمال المقاول وأعمال الترميم التي تمت مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تمت في هذا الشأن.

ومن جانبها، شددت إدارة التراث بمحافظة الإسكندرية، على أن هذا الإجراء يأتي في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على هوية مدينة الإسكندرية وتراثها الثقافي والحضاري وعدم القيام بأي أعمال ترميم أو تطوير دون الرجوع إلى اللجنة العليا للحفاظ على الآثار والتراث بالمحافظة.

وكان تم تداول صورعبر مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال ترميم سقف مسجد أبوالعباس المرسي "الشخشيخة" الخاصة بالمسجد عقب أعمال الترميم، حيث ظهرت في الصور إزالة الزخارف التراثية التي يحملها سقف المسجد، مما أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالتراث.