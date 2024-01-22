الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس جامعة الأقصر يمنح درجات علمية لعدد من الباحثين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه

الاجتماع
الاجتماع

عقد مجلس جامعة الأقصر جلسته رقم 59، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية في الجامعة.

وافق المجلس على تدريس بلوك الطب الشرعي للفرقة الثالثة– الفصل الدراسي السادس– كلية الطب؛ بنظام التدريس الممتد على مدار الفصل الدراسي السادس لمدة يوم واحد أسبوعيًا، وكذلك مد فترة بلوكات الباطنة والجراحة لمدة أسبوعين.

كما وافق المجلس على إدراج مقرر (فن الإتيكيت وأساسيات المراسم والبروتوكول) كمتطلب جامعي لطلاب الجامعة، على ألا يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الأساسي أو مادة نجاح ورسوب، وتعمم على جميع كليات الجامعة من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023م، على أن يكون تقييم المقرر عن طريق ورقة بحثية يقدمها مجموعة من الطلاب، يتم تسليمها نهاية كل فصل دراسي؛ على أن يتم حجب نتيجة الطالب في حالة عدم تقديم الورقة البحثية.

كما تضمنت الجلسة الموافقة على إبرام بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وجامعة أسيوط في برنامج الدراسات العليا (المهنية)، وذلك لتطبيقها لدى مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر.

واعتمد المجلس ترقية كل من: السيد موسي الخضر حسني محمد – المدرس المساعد بقسم نظم المعلومات – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر؛ إلى مدرس بذات القسم والكلية، والسيد محمد ربيع سعد نور – المدرس المساعد بقسم علوم الحاسب – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة الأقصر؛ في وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.

كما تمت الموافقة على تعيين السيد هاني عبدالعواض إسماعيل سيد – في وظيفة مدرس بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي – كلية الطب جامعة الأقصر، وتعيين السيد إبراهيم حامد محمد – في وظيفة مدرس علاج وصيانة النسيج الأثري – بقسم ترميم الآثار – كلية الآثار جامعة الأقصر.

واعتمد مجلس الجامعة منح عدد من الدرجات العلمية المختلفة "الدكتوراه، والماجستير"، لعدد من الباحثين بكلية الآثار، جامعة الأقصر.

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مجلس جامعة الأقصر المنظومة التعليمية راسي الثاني جامعة أسيوط التعليم المدمج الدراسات العليا

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