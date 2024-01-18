الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد التجهيزات بمركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، التجهيزات بمركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة والذي يجري تجهيزه بالتعاون مع هيئة "أمديست".

رافق رئيس جامعة الأقصر خلال الجولة: الدكتورة ليلة يوسف، مدير المركز، والدكتورة إلهام عيسى، نائب مدير المركز، وعدد من أعضاء المركز.

ووجه الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، بتوفير كافة سبل الدعم اللازمة، وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز، لبدء تفعيل العمل به تزامنًا مع انطلاق العام الجامعي الجديد؛ لخدمة طلاب الجامعة من ذوي الهمم، بما يسهم في دعم عملية التواصل مع الأشخاص ذوي الهمم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتأهيل والتطوير المستمر للعنصر البشرى.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة التعليم المدمج التعليم المفتوح سابقًا، بحضور الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكليتي التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي؛ والتي ستنطلق يوم 27 يناير الجاري.

وكما تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024؛ والذي سينطلق في مطلع شهر مارس المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور وليد محمد عبد الله مدير التعليم المدمُج بجامعة الأقصر إن التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة - بنظام التعلم المُدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال _ بنظام التعلم المُدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة المنيا - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بنظام التعلم المدمج -بالشراكة مع جامعة المنيا).

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