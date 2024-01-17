الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا والبحوث

الاجتماع
الاجتماع

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة الأقصر، جلسته رقم 52، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بـالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وناقشت الجلسة، عددًا من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتيّ الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

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جامعة الاقصر المنظومة التعليمية بالجامعة الدراسات العليا التقارير السنوية درجتي الماجستير والدكتوراه

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