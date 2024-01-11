رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 4 كليات

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024 بكليات الجامعة.

وشملت جولة رئيس جامعة الأقصر، كليات العلوم والألسن والفنون الجميلة والسياحة والفنادق برفقة عمداء ووكلاء الكليات الأربع.

واطمأن رئيس الجامعة، على توافر كافة سبل الراحة والرعاية وكذلك توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على الالتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتأكد من عدم ارتداء أي طالب أو طالبة للسماعات اللاسلكية. والالتزام بكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وشدد الدكتور حمدي محمد حسين، على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها.

وكان قد أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكليتي الآثار والفنون الجميلة؛ لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وقال رئيس جامعة الأقصر، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى مع الالتزام الكامل بالتعليمات، في إطار ملائمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

جانب من الجولة التفقدية لرئيس جامعة الأقصر

جانب من الجولة التفقدية لرئيس جامعة الأقصر

جانب من الجولة التفقدية لرئيس جامعة الأقصر

جانب من الجولة التفقدية لرئيس جامعة الأقصر