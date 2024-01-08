الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

ضمن مشروع رزق حلال.. فحص وتسليم 48 رأس أغنام للأسر المستحقة بالأقصر

تحصين الاغنام
تحصين الاغنام

واصلت مديرية الطب البيطري بالأقصر برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، تنفيذ مشروع رزق حلال وبرنامج فرصة لتحسين سبل المعيشة للفئات المهمشة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشكل الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، لجنة برئاسة الدكتورمحمد الرشيدي مدير إدارة اسنا البيطرية ومشاركة الدكتورة حنان حسين علوان رئيس قسم التامين بالإدارة والدكتورة زينب عبد العاطي رئيس قسم الرعايه التناسلية والتلقيح الصناعي بالادارة، الدكتورة نانسي عبد المعطي رئيس قسم الوقاية بالادارة، الدكتور دندراوي منصور رئيس وحدة بندر اسنا، الدكتور هيثم محمد السيد رئيس وحده أصفون.

وقام الأطباء بفحص الأغنام بجهاز السونار إضافة إلى ترقيمها وتسجيلها والتأمين عليها وتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتسليم 48 رأس أغنام للاسر المستحقة.

كما تم توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد الامراض الوبائية وأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة.

كما تناشد مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية مربى وتجار الماشية بأهمية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.

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المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر السيد القصير وزير الزراعة مديرية الطب البيطري بالأقصر برنامج فرصة المعيشة

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