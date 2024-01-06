السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء: استقبلنا 1001 جريح ومصاب فلسطيني ونقدم اهتماما كبيرا للموجودين لدينا

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عى الاهتمام الكبير الذي توليه المحافظة بجميع أجهزتها ومؤسساتها بالأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بالمحافظة سواء المرضي أو المصابين أو المرافقين أو العالقين، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، علي غيط مدير التضامن الاجتماعي بالمحافظة، سعدية محمود الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، رؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات التنفيذية المعنية، ومديري الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، إلي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات لتقديم الخدمات المتنوعة للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المحافظ، علي أن المستشفيات المصرية استقبلت عدد 1001 جريح ومصاب فلسطيني من معبر رفح البري، منذ بداية الأحداث التي شهدتها غزة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة وفرت مكان في حي السبيل في مدينة العريش لإقامة العالقين والمرافقين للفلسطينيين، حيث تم تخصيص 3 عمارات سكنيه مجهزة للإقامة بها، وتوفير وسيلة مواصلات لهم، بجانب تخصيص نادي اتحاد سيناء الرياضي كمكان للاستشفاء بعد الخروج من المستشفيات، بطاقة 140 سرير منها 101 سرير مشغول.

وأشار المحافظ، إلى قيام الهلال الأحمر المصري بإقامة عيادتين طبيتين لصالح الأشقاء الفلسطينيين في حي السبيل وفي نادي اتحاد سيناء، بجانب توفير الاقامة والاعاشة الكاملة لهم خلال فترة إقامتهم بالسبيل ونادي الاستشفاء، وتوفير الوجبات الثلاث لهم، مشددا بتنوع الوجبات اليومية المقدمة لهم.

ولفت المحافظ، إلي أن إجمالي عدد الأماكن المتاحة التي تستوعب المصابين والمرافقين الفلسطينيين في مدينة العريش تستوعب 548 فردا، موجها بتوفير أماكن أخري لاستيعاب أعداد أكبر خلال الفترة المقبلة تحسبا لخروج عدد من المصابين من المستشفيات في مختلف المحافظات بعد انتهاء فترة العلاج والعودة إلي العريش.

ووجه المحافظ، رئيسي مركزي الشيخ زويد وبئر العبد بإنشاء كيانات من المدينتين لتوفير أماكن لإقامة الفلسطينيين وتجهيزها وتأثيثها بالتنسيق مع الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن إنشاء مطابخ في كل مدينة لتوفير الوجبات الثلاث للفلسطينيين.

وأعلن المحافظ، عن صرف مبلغ 2 مليون جنيه من المبلغ الذي صدقت عليه وزيرة التضامن الاجتماعي لصالح إقامة العالقين والمرافقين الفلسطينيين بالعريش والذي يبلغ 12 مليون جنيه.

بدورهم استعرض مديري الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني الدور الذي يقومون به لخدمة الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين في محافظه شمال سيناء، والخدمات المقدمة لهم.

المستشفيات المصرية الأشقاء الفلسطينيين محافظ شمال سيناء القيادة السياسية التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأقصر يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

"اكتشف موهبتك".. مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يواصل تدريبات الفن التشكيلى

ختام الدوة التدريبية تحت شعار"علمنى حرفة" بشمال سيناء

الأقصر: إزالة شدة خشبية خارج الحيز العمرانى على مساحة 70 مترًا بمدينة الزينية

وكيل "تعليم الأقصر" يجتمع بموجهى العموم ومديرى الإدارات لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نصف العام

"حماية الطفل" بالأقصر تنظم ندوة عن الاستغلال الإلكترونى للأطفال

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

مصدر بالأهلى يكشف قيمة صفقة وسام أبوعلى وطريقة السداد

إهداء ووعد وتسريحة.. محمد صلاح يتصدر التريند

تهشم 9 سيارات إثر انهيار سور عقار فى وسط البلد

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار