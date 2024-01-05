الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأقصر: إزالة شدة خشبية خارج الحيز العمراني على مساحة 70 مترًا بمدينة الزينية

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قال العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية بـ محافظة الأقصر، إن الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بقيادة يوسف السناري، رئيس القرية، ورمضان حسن، وسامب جاد الكريم، سكرتيري القرية، وعماد أنور، مسؤول القسم الفني وبإشراف حجازي النحاس، نائب رئيس المركز، بإزالة شدة خشبية لصب الدور الأول علوى خارج الحيز العمرانى على مساحة 70 متر تقريبًا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال المتابعة الدورية للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

وتم التعامل على الفور بإزالة الشدة الخشبية بمعرفة المواطن وتم تحرير محضر إزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى نفس السياق، تلاحظ وجود حالة تعدى عبارة عن شده خشبيه لصب الدور الثالث علوى خارج الحيز العمراني فتم التعامل على الفور بإزالة الشده الخشبية بمعرفة المواطن وتم تحرير محضر إزالة فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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ازالة تعديات
ازالة تعديات
ازالة تعديات
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محافظة الأقصر مدينة الزينية قرية المدامود قبلي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر شدة خشبية الأراضي الزراعية أملاك الدولة

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