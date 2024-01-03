ختام فعاليات برنامج "فنون تراثية" بتصميم جدارية فنية بمركز شباب ضاحية السلام بشمال سيناء

شهد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ختام فاعليات برنامج "فنون تراثية" بتصميم جدارية فنية بمركز شباب ضاحية السلام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورة جيهان حنفي رئيس الأدارة المركزية لتنمية النشء وهالة عثمان مدير البرامج والأنشطة وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

عرضت إدارة تنمية النشء نتاج ورش عمل البرنامج والمنتجات التي نفذها الطلائع في صورة مجمعة للجدارية والأعمال الجلدية والمكرمية واشغال الخرز، التي نفذت بالبرنامج بمركز شباب ضاحية السلام في صورة مبدعة تعلن عن مدى نجاح البرنامج والمستوى الاحترافي في تصميم اللوحات والأعمال الفنية والتي تحقق أهداف البرنامج.

وأكد حسن عبد الوهاب، أن البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن، لتأصيل الهوية المصرية، وإحياء الحرف التراثية، من خلال أفكار مبتكرة يُقدمها الصغار، لافتًا إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب، لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة.

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