الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام فعاليات برنامج "فنون تراثية" بتصميم جدارية فنية بمركز شباب ضاحية السلام بشمال سيناء

جانب من فاعليات برنامج
جانب من فاعليات برنامج "فنون تراثية"

شهد إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ختام فاعليات برنامج "فنون تراثية" بتصميم جدارية فنية بمركز شباب ضاحية السلام.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورة جيهان حنفي رئيس الأدارة المركزية لتنمية النشء وهالة عثمان مدير البرامج والأنشطة وعبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.

عرضت إدارة تنمية النشء نتاج ورش عمل البرنامج والمنتجات التي نفذها الطلائع في صورة مجمعة للجدارية والأعمال الجلدية والمكرمية واشغال الخرز، التي نفذت بالبرنامج بمركز شباب ضاحية السلام في صورة مبدعة تعلن عن مدى نجاح البرنامج والمستوى الاحترافي في تصميم اللوحات والأعمال الفنية والتي تحقق أهداف البرنامج.

وأكد حسن عبد الوهاب، أن البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن، لتأصيل الهوية المصرية، وإحياء الحرف التراثية، من خلال أفكار مبتكرة يُقدمها الصغار، لافتًا إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب، لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة.

416831739_768109738670583_4060703993888832351_n
416831739_768109738670583_4060703993888832351_n
416833601_768109592003931_2923000860755459619_n
416833601_768109592003931_2923000860755459619_n
416836938_768109672003923_3048710489748613421_n
416836938_768109672003923_3048710489748613421_n
416841759_768109628670594_3447916603139351013_n
416841759_768109628670594_3447916603139351013_n
417100090_768109712003919_1649029061011056677_n
417100090_768109712003919_1649029061011056677_n
شمال سيناء وزير الشباب والرياضة محافظ شمال سيناء الادارة المركزية لتنمية النشء مركز شباب ضاحية السلام

مواد متعلقة

مستشفى الكرنك: خروج المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم وحالتهم مستقرة

رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الترم الأول بكلية الحاسبات والمعلومات

رئيس مدينة الطود بالأقصر يعرض إنجازات الوحدة المحلية خلال 2023

رئيس مدينة الأقصر يعلن استكمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بكورنيش النيل

"الشباب والرياضة" تنفذ دورات تدريبية بمبادرة "علمني حرفة" في شمال سيناء

محافظ الأقصر يسلم 233 مشروعًا متناهى الصغر للأسر الأكثر احتياجًا

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات ويثنى على تحويل معظم الاختبارات إلى إلكترونية

رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

الأكثر قراءة

مكافأة إنتاج وأجر إضافى.. إجراءات شركات قطاع البترول خلال عيد الميلاد

كولر يرفض رحيل ثنائى الأهلى فى صفقة عمر كمال عبدالواحد

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

أسماء منصور.. نُزهة أخيرة قبل الوداع

فضيلته.. وقداسته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة