الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يعلن استكمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بكورنيش النيل

كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر

أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر ، أن مدينة الأقصر تشهد أجواء متميزة بعد استكمال أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق، وكافة المسطحات الخضراء بطول كورنيش النيل بالإضاءة الملونة وأشجار الكريسماس، والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، بمناسبة إستقبال أعياد رأس السنة، و ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود المبذولة بمناسبة أعياد رأس السنة 2024، بما يتناسب مع المكانة السياحية للأقصر.

 تكثيف أعمال تزيين المدينة وكورنيش النيل بالإضاءة المبهجة خلال أعياد رأس السنة

وأكد الدكتور علي الشرابي، أن المحافظ وجه تعليماته بشأن تكثيف أعمال تزيين مدينة الأقصر وكورنيش النيل بالإضاءة المبهجة خلال فترة أعياد رأس السنة وعيد الميلاد، وظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، حيث تستقبل الفنادق سائحين من جنسيات مختلفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة على أرضها.

كما أصدر محافظ الأقصر، تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالي.

وذلك فى إطار استقبال محافظة الأقصر للعام الميلادى الجديد وعيد الميلاد المجيد، وشدد محافظ الأقصر على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
كورنيش النيل بالاقصر
اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقص مدينة الأقصر رنيش النيل الكريسماس المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر

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