رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات ويثنى على تحويل معظم الاختبارات إلى إلكترونية

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، صباح اليوم، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024، في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها لمتابعة عملية سير الامتحانات، بجولة لمركز الاختبارات الإلكترونية لمتابعة عقد الاختبارات الإلكترونية بمبنى الاختبارات الإلكترونية ومقرات اللجان.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد عمداء الكليات بجانب المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيدًا بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات لمركز الاختبارات الإلكترونية والكليات لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم، وفقًا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المُعلنة بالكليات.

وكان في استقبال رئيس الجامعة العمداء ووكلاء الكليات، حيث أكد الدكتور حسن الدمرداش حرص الجامعة على التواصل الدائم والمستمر مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم لاتخاذ التدابير الفورية اللازمة لسرعة حلها.

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، موجهًا الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

وفي نهاية جولته صرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

كما أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

ومن جانبهم، أبدى الطلاب سعادتهم بالتواصل الدائم مع قيادات الجامعة وحرصها على إتمام عملية الامتحانات في مناخ مناسب صحى وهادئ ومستقر.

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