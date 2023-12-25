الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة العريش يرحب بطلاب المدرسة اليابانية فرع العريش لمزرعة ومنشآت الجامعة

زيارة طلاب المدرسة
زيارة طلاب المدرسة اليابانية لجامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعةالغريش بشمال سيناء، وفد من طلاب المدرسة اليابانية فرع العريش. 

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته باللقاء الذي وصفه بأنّه امتداد لتواصل الجامعة مع المجتمع وخاصة فيما يخص إكتشاف ورعاية النشء.

وأجرى الوفد جولة تفقدية داخل مزرعة الجامعة للخضر والفاكهة، ومزارع وأحواض الأسماك، وعنابر الدواجن والأرنب وغيرها استقبل الوفد بمزرعة الجامعة الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والدكتور هاني عبد الله العلاقمي، وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشئون خدمة المجتمع.

كما قام الوفد بزيارة إلى كلية التربية الرياضية والصالة المغطاة للألعاب الرياضية والملاعب، وكان في استقبالهم الدكتور محمود الترباني، عميد الكلية.

وأشار رئيس جامعة العريش، إلى أن المدارس المصرية ــ اليابانية تُعد توجه إيجابي، كونها تعمل على تفعيل عدد من مكونات أسلوب توكاتسو بقدر ما تسمح به إمكانيات التطوير التصميمي والهندسي للمدارس.

وأكد رئيس الجامعة، على أن إصلاح التعليم منظومة شاملة تبدأ من المنزل والمعلم والإدارة المدرسية المؤهلة والمؤمنة بالتغيير، وتعتمد هذه العملية على عدد من المدخلات التي لا تصح دونها، يأتي على رأسها  وجود معلمين أكفاء ومؤهلين، خاصة مع الدعم والمشاريع القومية التى تتم فى جميع مراحل التعليم فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الجميع عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بالزيارة، وأنها حققت الأهداف المرجوة منها من خلال تعريف وتثقيف الطلاب بأهم المشاريع القومية والانشاءات والأنشطة المتواجده فى الجامعة والتى تتم تماشيا مع خطة مصر للتنمية 2030.

شمال سيناء المدرسة اليابانية فرع العريش رعاية النشئ عنابر الدواجن كلية التربية الرياضية والصالة المغطاة للألعاب

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