محافظ الأقصر يسلم 233 مشروعًا متناهى الصغر للأسر الأكثر احتياجًا

سلم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم، مشروعات التمكين الاقتصادى المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية من المستفيدين فى برنامجي “تكافل وكرامة”، الذى يتم تنفيذه من قبل برنامج فرصة بالتعاون مع جمعية الأورمان.

جاء ذلك بحضور العميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الأجتماعى بالأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بجمعية الأورمان ومصطفى عيد منسق برنامج فرصة بالأقصر.

برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن برنامج "فرصة" يساهم في مد المستفيدين بالقدرات والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق فرصة عمل جيدة، والتوجيه دائما باستدامة الاستثمارات داخل المشروعات لاستمرارها، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأورمان تتابع تنفيذ المنحة واستغلالها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي.

25000 جنيه قيمة كل مشروع

وأشار العميد إبراهيم كمال مدير المشروعات بمؤسسة الأورمان بالأقصر، أنه تم توزيع 233 مشروع متناهي الصغر على 233 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء محافظة الأقصر، وبلغت قيمة كل مشروع 25000 جنيه تقريبا وذلك لدعمهم فى بدء مشروعاتهم لرفع أعباء المعيشة عن كاهل تلك الأسر.

من جانبه، تقدم محافظ الأقصر بالشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة الأورمان مشيدًا بدور المؤسسة القوى فى العمل المجتمعى وتنمية الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم الخدمات المختلفة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعى لضمان حصول جميع المواطنين على الحياة الكريمة اللائقة.

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