"الشباب والرياضة" تنفذ دورات تدريبية بمبادرة "علمني حرفة" في شمال سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، دوراتها لتدريب الشباب والفتيات على استغلال المهارات، والتقنيات الحديثة، في إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة يقومون بها بمركز شباب مدينة العريش.

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، كانت واضحة بشأن المساهمة الفعالة والقوية للوزارة في مجالات الأنشطة الشبابية المدمجة بخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب.

وأكد وكيل وزارة الشباب، أن هذه الدورات تأتي في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

ومن جانبها، أكدت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب علي المشروعات الصغيرة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.

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