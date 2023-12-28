الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية

المبادرات المجتمعية
المبادرات المجتمعية الخدمية

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، تنفيذ فعاليات برنامج «نتشارك» في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن البرنامج يُعَدُّ خطوة إيجابية كبيرة نحو إستدامة المبادرات للنشء والشباب في كافة المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية، مشجعًا الشباب لخلق الفرص وتطوير المهارات، والإبداع في خلق مبادرات فعالة تطور المجتمع وتساهم في رقيه وازدهاره من خلال تعزيز عدة مبادئ منها الانتماء والاستدامة والابتكار والتعاون والجودة، نتاج عوامل مجتمعية ساهمت في نجاحها ” فكرة الريادية،وفريق عمل،ورؤية استراتيجية، وتفكير إبداعي، وقيم، واكتشاف القدرات وتطويرها،وتنمية المجتمع، وإعداد وتمكين قيادات، والولاء المجتمعي،والمواطنة، والأثر الإيجابي ” وبرامج تدريبية مكثفة للمتدربين وتنفيذ مجموعة من الورش التدريبية والحلقات النقاشية، لإطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية الخدمية ذات التأثير المجتمعي.

المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
المبادرات المجتمعية الخدمية
محافظة شمال سيناء إدارة البرلمان والتعليم المدنى منظمة اليونيسف المبادرات المجتمعية وزارة الشباب والرياضة

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