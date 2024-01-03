رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الترم الأول بكلية الحاسبات والمعلومات

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 بكلية الحاسبات والمعلومات.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلاب.

وكان قد، تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بطيبة، تزامنًا مع انطلاق أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، يرافقه الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد الكلية، بحضور السادة وكلاء الكلية، والسادة أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل بلجان الامتحانات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول سير أعمال اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم، وكافة الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز.

رئيس جامعة الأقصر من الحدث

رئيس جامعة الأقصر من الحدث

رئيس جامعة الأقصر من الحدث

رئيس جامعة الأقصر من الحدث