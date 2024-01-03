الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الترم الأول بكلية الحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر من الحدث

تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 بكلية الحاسبات والمعلومات.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وقال الدكتور حمدي محمد حسين، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلاب.

وكان قد، تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجان الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بطيبة، تزامنًا مع انطلاق أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، يرافقه الأستاذة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، عميد الكلية، بحضور السادة وكلاء الكلية، والسادة أعضاء هيئة التدريس.

واطمأن رئيس الجامعة على انتظام سير العمل بلجان الامتحانات، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول سير أعمال اللجان، مشددًا على توفير المناخ الملائم، وكافة الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وأشاد رئيس الجامعة، بمستوى الانضباط داخل لجان الامتحانات، والتزام الطلاب بالإرشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان، مثمنًا جهود إدارة الكلية في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز.

رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر من الحدث
رئيس جامعة الأقصر امتحانات الفصل الدراسي الأول كلية الحاسبات والمعلومات كلية السياحة والفنادق طيبة العملية الامتحانية

مواد متعلقة

رئيس مدينة الطود بالأقصر يعرض إنجازات الوحدة المحلية خلال 2023

رئيس مدينة الأقصر يعلن استكمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بكورنيش النيل

"الشباب والرياضة" تنفذ دورات تدريبية بمبادرة "علمني حرفة" في شمال سيناء

محافظ الأقصر يسلم 233 مشروعًا متناهى الصغر للأسر الأكثر احتياجًا

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات ويثنى على تحويل معظم الاختبارات إلى إلكترونية

رئيس جامعة الأقصر يتفقد لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول

"المرأة ودورها فى الكفاح".. سلسلة محاضرات بـ"ثقافة بهاء طاهر" فى الأقصر

الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية

الأكثر قراءة

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

لماذا لم تُذكر أسماء أصحاب القصص في القرآن؟.. خالد الجندي يجيب

المرشحون للتشكيل المثالي في 2023.. غياب محمد صلاح

فوربس تختار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة