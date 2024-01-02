رئيس مدينة الطود بالأقصر يعرض إنجازات الوحدة المحلية خلال 2023

عرض الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، إنجازات الوحدة المحلية للمدينة خلال عام 2023، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وتوسعة لكوبري مدخل ومدينة الطود على ترعة الكلابيه بطول 60 مترا وعرض 16 مترا، والذي تم إنشائه بدلًا من الكوبري القديم المتهالك، والذي كان عرضه 5 أمتار فقط.

•جرى تشغيل مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري، والذي يتم إنشائه بنظام الجيل الثالث على مساحة 625 متر مكون من بدروم وأرضي وطابقين، به مكتب بريد خدمي وخدمات استثماري وخزنة عمومية وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة.

• الانتهاء من إنشاء جناح بمدرسة الحسينات الابتدائيه بمدينة الطود

• إنشاء جناح مدرسة المهيدات الابتدائيه بقرية العديسات قبلي.

• صيانة وتطوير الشهيد مدرسة محمود النوبى الاعدادية بالمريس.

• انتهاء أعمال صيانة وتطوير مدرسة البروج الابتدائية بحاجر قرية العديسات قبلي ومدرسة الامام الشعراوي بالعقاربة بقرية الطودغرب

• انتهاء العمل من صيانة وتطوير مدرسة الشهيد أبو المجد حسين الابتدائية بحاجر المريس ومدرسة المريس الجديدة الابتدائية.

• جاري تنفيذ إنشاء مدرسة منشية النوبة للتعليم الاساسي بقرية منشية النوبه.

•مياه الشرب:

جارى العمل بمحطة مياه الطود المدمجة 10 الف م3/ يوم.. بنسبة تنفيذ 85%.

•الصرف الصحى

تم الانتهاء والتسليم الابتدائى للمرحلة الأولى لمحطة المعالجة لصرف صحى الطود الجديدة، وجارى العمل بالمرحلة الثانية.. تم الاستلام الابتدائى للمحطة الرئيسية.

وجارى العمل بصرف الطود القديمة (5 محطات رفع + شبكات + خطوط طرد ) بنسبة تنفيذ 85%.. بطاقة 7/10.5م3/يوم

تنفيذ محطة رفع صرف صحى العديسات قبلى بنسبة 20%

تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالعديسات قبلى بنسبة ٤٠%

تنفيذ خط السيب من محطة المعالجة بنسبة 60%

تنفيذ خط الطرد إلى محطة المعالجة بنسبة ٢٠%

تنفيذ شبكة الانحدار بقرية العديسات قبلى بنسبة ١٠%

تبطين الترع:

• تبطين مسافة 3 كيلو متر علي ترعة جنابية الحوشه

• تبطين مسافة 4 كيلو متر علي ترعة ساحل العديسات

• تبطين مسافة 2 كيلو متر علي ترعة المعلا

ـ زراعة عدد 2859 شجرة مثمرة على مستوى المدينة والقري التابعه للمركز على جوانب الطرق والحدائق والمساحات المخصصة لأعمال زراعة تلك الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

*- شراء كمبروسور هواء 500 لتر

شراء وتركيب عدد( ۲۰۰۰) كشاف إنارة

شراء ماكينة تشحيم سيارات

شراء سيارة تليسكوب كهربائي

عدد(4) سيارات كسح، ولودر كبير ولودر زاحف

تركيب كاميرات مراقبة للوحدات القروية ( منشية النوبة – الطود غرب – العديسات بحرى).

مدينة الطود

مدينة الطود

مدينة الطود

مدينة الطود

مدينة الطود