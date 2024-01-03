مستشفى الكرنك: خروج المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم وحالتهم مستقرة

أكد الدكتور هاني غزال مدير مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، أنه دخل المستشفى منذ ساعات قليلة 4 أشخاص بينهم صغير يبلغ 8 سنوات، بهم إصابات استدعت التدخل الطبي في الحال، بسبب عقر كلب مسعور في مدينة طيبة شمال المحافظة لهم.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك لـ"الدستور"، أن الأربعة أشخاص حالتهم مستقرة وتلقوا العلاج وخرج منهم 3 أشخاص، وتم بقاء شخص واحد فقط حالته مستقرة أيضًا واحتجازه فى المستشفى للتأكد من تلقي العلاج بشكل كامل وسيخرج غدًا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعي، مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن الأشخاص الأربعة الذي عقرهم كلب مسعور تم التعامل معهم في الحال وأثناء توجههم لمستشفى الكرنك الدولي، وتم الاطمئنان على حالتهم بوضع مستقر وتم خروج 3 منهم ومتبقٍ شخص واحد يتلقى العلاج.

وكان قد عقر كلب مسعور 4 أشخاص بينهم طفل صغير يبلغ من العمر 8 سنوات بمنطقة طيبة شمال محافظة الأقصر، مساء اليوم، ما تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

وتلقت مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بعقر كلب مسعور لـ4 أشخاص في مدينة طيبة شمال الأقصر محدثًا بهم إصابات.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث، ليتبين إصابة علاء محمد عبدالعزيز 8 سنوات، خالد حسن محمد 35 سنة، محمد أحمد عيد 23 سنة، أحمد محمد أحمد النجار 47 سنة.

ونقلت سيارات الإسعاف على الفور المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، لسرعة تقديم العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.