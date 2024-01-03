الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل شباب شمال سيناء ورئيس حقوق الإنسان يناقشان سبل التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل صباح اليوم ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، رئيس لجنة المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنميه بشمال سيناء ومستشار اللجنه العليا لشئون حقوق الإنسان بالمجلس العربي الأفريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسيه وحقوق الإنسان محمد مصطفى عبد الحميد واسماء حسن قنديل نائب رئيس لجنة المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنميه بشمال سيناء، لتهنئته بتجديد الثقة ومناقشة أليات التعاون بين الشباب والرياضة وحقوق الانسان ،والتي تهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل المحافظة.

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وقال حسن عبدالوهاب، إن حقوق الإنسان أمر واجب التطبيق فى سلوكياتنا، ومعرفتنا، وفى التنشئة المجتمعية، ولنا جميعا حقوق وعلينا واجبات، وانطلاقًا من رؤية الدولة واهتمامها بمجال حقوق الإنسان جاء التلاقى بين الوزارة والمجلس القومى لحقوق الإنسان تعاونًا لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، والتوعية بتلك الحقوق بين المواطنين من خلال المنشآت الشبابية والرياضية ومختلف الكيانات الشبابية فى كل محافظات الجمهورية.

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فيما عبر محمد مصطفى، على التعاون المثمر مع الشباب والرياضة، ومشاركتها فى العديد من الفعاليات، لافتة إلى يأتى كبرنامج تعاون مشترك لإعداد كوادر شبابية متخصصة فى نشر حقوق الإنسان فى كافة أنحاء مصر، وسيمثل نقلة نوعية فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.

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شمال سيناء المجلس المصري الدولي لحقوق الانسان اللجنه العليا لشئون حقوق الإنسان المجلس العربي الأفريقي الدولي للعلاقات الدبلوماسيه وحقوق الإنسان الحقوق الاجتماعية

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