استمرار فعاليات برنامج "نتشارك" لتنفيذ المبادرات المجتمعية بشمال سيناء

تواصل الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ، استمرار فعاليات برنامج البرلمانيات ”نتشارك” لتنفيذ المبادرات المجتمعية في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب، وذلك بمركز شباب الأمل، ومركز شباب المطله، ومركز شباب الوفاق التابعين لإدارة شباب رفح بمشاركة أعضاء برلمان الشباب.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، بتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

وبدأت فعاليات البرنامج بقواعد عمل والأنشطة التي تم تنفيذها والتأكيد على مراحل تنفيذ المبادرة ثم شرح قاعدة smart لتحقيق الأهداف،وشرح المقصود بالنشاط وعرض نموذج المبادرة وتقسيم المشاركين الي مجموعات عمل للتطبيق، واختتمت الورشة بآراء المشاركين.

وأوضح حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للطلائع والشباب علي مدار شهري ديسمبر ويناير، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمه لخلق كوادر فعالة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، وترتكز المبادرات المجتمعية على المحاور الآتية: تمكين الفتيات بكل انواعه، التوافق المجتمعي،المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف،دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop27 الطاقةالمتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

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