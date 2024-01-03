لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات يتفقدون كلية الألسن بجامعة الأقصر

استقبلت كلية الألسن بـجامعة الأقصر، أعضاء لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء اللجنة للكليات التي لم يمر على إنشائها 10 سنوات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

وضمت اللجنة الدكتور أحمد الشربيني السيد، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة القاهرة، أمين لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عطية محمود محمد الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، عضو لجنة قطاع الآداب، والأستاذ الدكتور محمد نجيب التلاوي، عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة المنيا، عضو لجنة التخطيط بقطاع الآداب.

وتفقد أعضاء اللجنة معامل الكلية وقاعات الدراسة والمكاتب الإدارية والمكتبة، وأشادوا بما رأوه من تجهيزات مميزة، وبالإمكانات المادية والبشرية والتكنولوجية المتوفرة بالكلية.

رافق اللجنة الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور ليلة يوسف حميد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور صلاح أبوالحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والأستاذ خالد سعيد أمين الكلية.

وكان قد تفقد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 /2024 بكلية الحاسبات والمعلومات.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

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