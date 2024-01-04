"رياضة شمال سيناء" تناقش استعدادات أولمبياد المحافظات الحدودية لعام 2024

عقد ادارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الاستعداد المحافظات الحدودية لعام 2024 والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الخامسة، وذلك بحضور وليد آبو خليل مدير ادارة الرياضة، وعددًا من مديري التنفيذي لمناطق الإتحاد الرياضي، وبحضور مصطفى حسن من ادارة الرياضة، أحمد رمضان المكتب الفني، وسماهر سيف الإسلام من إدراة الهيئات بمركز شباب مدينة العريش.

ووجه آبو خليل، بالاستعداد والجاهزية التامة لجميع الجهات المختصة، مع الاستعداد لاستقبال الشباب المشاركين من ٦ محافظات حدودية، مشددا على الإعداد والتخطيط الجيد للوصول لأحسن صورة، مع تيسير تسجيل الشباب، وذوي الهمم، فى الأنشطة والألعاب الرياضية المشاركة بعدد ١٢ لعبة معتمدة ضمن الأولمبياد، وهى كرة القدم والطائرة وكرة الطائرة والقدم الشاطئية، واليد والسلة والكاراتيه والسرعة القدم الخماسية وتنس الطاولة،مع الإعداد الجيد للملاعب المستهدفة.

وكان قد عقد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، اجتماعا بمدير المنشآت الرياضية المهندس جودت حجاب وعلاء الجغنه ؛ لمراجعة ملف تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بشمال سيناء، وتكثيف المشروعات والأنشطة التي تقدمها للنشء والشباب بالمحافظة.

وأكد حسن عبدالوهاب، أن الاجتماع بحث سبل تطوير الهيئات الشبابية والرياضية، ووضع عدد من البرامج والمشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمديرية الشباب والرياضة، والعمل على إشراك أكبر عدد من الشباب والنشء في تلك البرامج، مشاركتهم في الأنشطة التي تنفذها الوزارة لأبناء المحافظات الحدودية، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وتطرق الاجتماع، إلى وضع الجدول الزمنى المتعلق بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة، وعرضها على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للموافقة عليها، والمضي قدما في تنفيذها على أرض الواقع.

ووجه بالاستعداد الأمثل من الآن على مستوى الأنشطة والمشروعات المقرر تنفيذها خلال نصف العام ؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

وطالب بالبحث عن آليات تعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدما نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

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