الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشروع تطوعي مجتمعي لدهانات وتشجير مركز شباب قاطية في شمال سيناء

يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، يوم بيئي تطوعي" بمشاركة أعضاء أندية التطوع والفتاة بمركز شباب قاطية " بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأوضح حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع ونشر ثقافة التطوع وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفًا أن فرق أندية التطوع والفتاة قاموا بزراعة الأشجار والتخلص من المخلفات وعمل دهانات بالمركز.

تدشين معرض المنتجات السيناوية

وفي سياق متصل، قام أعضاء أندية الفتاة بعمل معرض المنتجات السيناوية تحت شعار «حرفتك.. صنعتك» لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة، وأندية التطوع، والتى تأتى دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم فى توفير حياة أفضل لهن.

جدير بالذكر أن أندية الفتاه والمرأه بشمال سيناء تشارك بالمعارض التي تقام على مستوى الجمهوريه.

وشارك الشباب باليوم البيئي التطوعي بمركز شباب قاطية، بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبإشراف محمود الشريف مدير ادارة تنمية الشباب، تنفيذ هناء الشريف، مسئول أندية التطوع بشري احمد، مسئول أندية الفتاة والمرأة بالمديرية.

 

يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
يوم بيئي تطوعي
شمال سيناء وزير الشباب والرياضة مركز شباب قاطية الإدارة المركزية لتنمية الشباب محافظ شمال سيناء

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