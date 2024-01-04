الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حماية الطفل" بالأقصر تنظم ندوة عن الاستغلال الإلكتروني للأطفال

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قامت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركزي الزينية والقرنة بمحافظة الأقصر، بناء على تعليمات حسام محمدين، رئيس مركز القرنة، والعقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، بتنظيم ندوة عن الاستغلال الإلكتروني للأطفال، وذلك ضمن مبادرة (أطفالنا مستقبلنا)، وذلك بحضور كلا من نجوى ابراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، وعبير منصور مدير الوحدة الفرعية بالزينية، وعبد الناصر الجيلانى مدير التعليم المجتمعى بالزينية، وايمان علي مدير الوحدة الفرعية بالقرنة.

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة ايمان السبكى مسؤول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية. 

وتناولت الندوة الحديث عن الاستغلال الإلكترونى للأطفال والتأكيد على عدم الافصاح عن أي بيانات شخصية أو تفاصيل حساب الكترونى أو أي معلومات شخصية أو صور خاصة بالأطفال لأشخاص مجهولين وغرباء عن الطفل حتى لا يقع الطفل تحت الابتزاز والاستغلال الإلكترونى من قبل هؤلاء المجهولين وأيضا تناولت الندوة طرق التوعية والحفاظ على خصوصيات كل طفل ليكون بعيدا عن الاستغلال الالكترونى من قبل الآخرين.

جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
الوحدة الفرعية لحماية الطفل محافظة الأقصر مركز القرنة الاستغلال الإلكتروني للأطفال بيانات شخصية

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