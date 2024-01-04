الأقصر: استقبلنا 25332 شكوى و11756 تظلم خلال عام 2023

أوضح محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه خلال عام 2023 تم استقبال 182 شكوى فيما يخص الرخص سواء بناء أو هدم أو إنشاء مشروع، و944 شكوى خاصة بالإزالات "بناء بدون ترخيص – تعدى على أراضي زراعية – أملاك دولة – الاشغالات – مخالفات بأنواعها"، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة.

كما تم استقبال 217 شكوى فيما يخص البنية التحتية "مياه شرب – كهرباء – صرف صحي – الطرق والكباري- الغاز"، و11756 تظلم، و861 شكوى أخرى شملت "معاملات مالية – ايجار وحق انتفاع – تقنين أملاك – الحصول على أرض".

وشملت طلبات اليوم المفتوح الذي يعقد بصورة أسبوعية 1678 طلبًا، و7623 شكوى على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، و2071 شكوى تم استقبالها على البوابة الالكترونية للمحافظة، ليصل إجمالي الشكاوى 25332 شكوى تم استقبالهم عبر قنوات الاتصال المختلفة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.