الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأقصر: استقبلنا 25332 شكوى و11756 تظلم خلال عام 2023

مدير خدمة المواطنين
مدير خدمة المواطنين بالأقصر

أوضح محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه خلال عام 2023 تم استقبال 182 شكوى فيما يخص الرخص سواء بناء أو هدم أو إنشاء مشروع، و944 شكوى خاصة بالإزالات "بناء بدون ترخيص – تعدى على أراضي زراعية – أملاك دولة – الاشغالات – مخالفات بأنواعها"، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحقيق تواصل فعال مع المواطنين من خلال تلقي ورصد الشكاوى عبر قنوات التواصل المختلفة. 

كما تم استقبال 217 شكوى فيما يخص البنية التحتية "مياه شرب – كهرباء – صرف صحي – الطرق والكباري- الغاز"، و11756 تظلم، و861 شكوى أخرى شملت "معاملات مالية – ايجار وحق انتفاع – تقنين أملاك – الحصول على أرض".

وشملت طلبات اليوم المفتوح الذي يعقد بصورة أسبوعية 1678 طلبًا، و7623 شكوى على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، و2071 شكوى تم استقبالها على البوابة الالكترونية للمحافظة، ليصل إجمالي الشكاوى 25332 شكوى تم استقبالهم عبر قنوات الاتصال المختلفة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على ضرورة بذل أقصى جُهد ممكن في فحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات، بالإضافة إلى العمل على تلبية الطلبات المقدمة من المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

منظومة الشكاوي الحكومية
منظومة الشكاوي الحكومية
محافظة الأقصر الإشغالات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر المواطنين كهرباء

مواد متعلقة

استمرار فعاليات برنامج "نتشارك" لتنفيذ المبادرات المجتمعية بشمال سيناء

"رياضة شمال سيناء" تناقش استعدادات أولمبياد المحافظات الحدودية لعام 2024

مشروع تطوعي مجتمعي لدهانات وتشجير مركز شباب قاطية في شمال سيناء

وكيل شباب شمال سيناء ورئيس حقوق الإنسان يناقشان سبل التعاون

لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات يتفقدون كلية الألسن بجامعة الأقصر

ختام فعاليات برنامج "فنون تراثية" بتصميم جدارية فنية بمركز شباب ضاحية السلام بشمال سيناء

مستشفى الكرنك: خروج المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم وحالتهم مستقرة

رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات الترم الأول بكلية الحاسبات والمعلومات

الأكثر قراءة

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

توترات البحر الأحمر تعيد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

حقيقة تورط "أميرة الذهب" مع عصابة كبرى للاتجار فى المخدرات والأسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار