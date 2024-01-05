الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

الوفد الامريكي بمطار
الوفد الامريكي بمطار العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الجمعة، وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى، وذلك خلال وصوله إلى مطار العريش الدولي، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ويضم الوفد السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهم.

واستعرض المحافظ، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها لاستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية الخاصة بالشعب الفلسطيني في غزة، خلال وصولها الي مدينة العريش، وإيصالها إلى قطاع غزة.

واستمع الوفد إلى شرح من المحافظ حول كيفية استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة خلال وصولها إلى المحافظة، مؤكدًا أنها تصل عن طريق الجو عبر مطار العريش الدولي أو عن طريق البحر عبر ميناء العريش البحري أو عن الطريق البري، موضحًا للوفد الإجراءات التي تتم حتي تصل تلك المساعدات الي قطاع غزة.

ويقوم الوفد، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء بزيارة إلى مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش لتفقد المساعدات المتنوعة وطريقة تخزينها، ومعبر رفح البري لتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والايوائية الخاصة بقطاع غزة.

الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
الوفد الامريكي بمطار العريش
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء مجلس الشيوخ قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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