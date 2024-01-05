وكيل "تعليم الأقصر" يجتمع بموجهى العموم ومديرى الإدارات لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نصف العام

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بـمحافظة الأقصر، اجتماعًا بمديري العمو ومديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات نصف العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

التوجيه بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية بها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية

ووجه وكيل تعليم الأقصر، بتوفير قاعات عامة لإقامة مراجعات نهائية بها لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، على أن يتم اختيار أكفئ المعلمين لتقديم هذه المحاضرات على أن تكون بأجر رمزي؛ تخفيفًا عن أولياء الأمور، كما أكد على الموجهين بتقييم أداء المعلمين خلال الفصل الدراسي الأول؛ وذلك للوقوف على النقاط الإيجابية وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف، بغرض التحسين والتطوير المستمر.

وشدد "وكيل تعليم الأقصر"، على الالتزام بخطط واضحة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بالمدارس بكل إدارة تعليمية لضمان أداء الطلاب للامتحانات في الأجواء المناسبة.

وقد عُقِد الاجتماع بحضور صفوت جارح عبدالعظيم وكيل المديرية، علاء الدين أبوالحسن مدير عام الشئون المالية والإدارية، إيمان عبدالعال مدير عام التعليم العام، وعبدالرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني.

تنظيم ورشة عمل لتنمية الوعي المالي والإداري

في سياق متصل، نظم تعليم الأقصر ورشة عمل لتنمية الوعي المالي والإداري لتنفيذ الخطط التشغيلية، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن الورشة تستهدف مديري الإدارات النوعية بالمديرية، وموجهي عموم الأنشطة، بهدف الارتقاء بمستوى الوعى الإداري للموظفين بكل مديرية والتحسين من آليات العمل لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وكيل "تعليم الأقصر" يجتمع بموجهي العموم ومديري

وكيل "تعليم الأقصر" يجتمع بموجهي العموم ومديري

وكيل "تعليم الأقصر" يجتمع بموجهي العموم ومديري

وكيل "تعليم الأقصر" يجتمع بموجهي العموم ومديري