الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الخارجية البريطانى بمطار العريش الدولى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، أثناء وصوله إلى مطار العريش الدولي علي متن طائرة قادمة من القاهرة.

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وأكد المحافظ علي الجهود المصرية في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن المساعدات تصل إلى شمال سيناء عبر 3 مسارات، وهي الطريق البري وميناء العريش البحري ومطار العريش الدولي.

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وأضاف المحافظ، أنه يتم تخزين المساعدات التي تصل إلى المحافظة في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

بدوره ثمن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الجهود المصرية في استقبال وإرسال المساعدات لغزة والتخفيف عن سكان القطاع، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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قطاع غزة وزير الخارجية البريطانى القاهرة مطار العريش الدولي للواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

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