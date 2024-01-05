"اكتشف موهبتك".. مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يواصل تدريبات الفن التشكيلي

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء (إدارة تنمية الشباب)، تدريبات مركز الفنون لشعبة الفن التشكيلي بمركز شباب 6 أكتوبر التابع لإدارة العريش، تحت شعار "اكتشف موهبتك".

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أستاذة نجوي صلاح، وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الورشة جاءت تنفيذًا لمبادرة "مش بس كرة"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بهدف قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

تدريبات مركز الفنون لشعبة الفن التشكيلي

تدريبات مركز الفنون لشعبة الفن التشكيلي

تدريبات مركز الفنون لشعبة الفن التشكيلي

تدريبات مركز الفنون لشعبة الفن التشكيلي