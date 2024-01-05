ختام الدوة التدربية تحت شعار"علمني حرفة" بشمال سيناء

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء (إدارة تمكين الشباب)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) في حضور إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، وناصر العزازي، مدير مركز المدينة، وأماني عبدالعظيم، مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفة"، بالمدة المحددة من مركز شباب مدينة العريش التابع لإدارة شباب العريش، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نحو تأهيل وتدريب الشباب لتوفير فرصة عمل مناسبة للشباب.

ونفّذت الدورة التدريبية الحرفية "علمني حرفة" في مجال التطريز البدوي، تحت إشراف مدربة محترفة، تقدم من خلالها التعرف على الأدوات وكيفية العمل عليها، كما ناقش المسؤولون المتدربين عما تم الاستفادة من الورش والاستماع لمقترحاتهم مثل تنفيذ برنامج لإعادة تدوير الخامات القديمة، وورش عمل للخرز والجلود وغيرها من المشروعات الأخرى التي تفيد الشباب وتوفر مصدر للدخل لهم.

وأوضح حسن عبدالوهاب، أن دورة "علمني حرفة" تهدف إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده لمواجهة سوق العمل بهدف نشر ثقافة العمل الحر، والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة، وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.

دورة علمنى حرفة

دورة علمنى حرفة

دورة علمنى حرفة

دورة علمنى حرفة