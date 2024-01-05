محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بديوان عام المحافظة، حيث أكد المسئولان ضرورة الانتهاء من المشروعات التي تنفذها الهيئة حاليًا داخل المحافظة، وذلك في إطار التعاون بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد.

يشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد، التي تعمل وفقًا لاستراتيجية مصر 2030 التنموية، تنفذ عدة مشروعات تنموية داخل محافظة الأقصر، منها:

1- مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بمركز إسنا "قرية الكيمان"، الذى تجاوزت نسبة التنفيذ به 90%، ويهدف كمرحلة أولى منه إلى تجفيف الطماطم ثم باقى المحاصيل الزراعية التى تتميز محافظة الأقصر بزراعتها، بغرض عمل قيمة مضافة بها، ويوفر المجمع كثيرا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

2- المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب بمركز إسنا، الذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 90%، حيث من المخطط أن يكون بالمجمع وحدة وخط إنتاج مصغر لإنتاج الملابس الجاهزة والخياطة، وسوف يقوم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد بتدريب السيدات على الخياطة داخل المجمع، حيث قامت هيئة تنمية الصعيد بتجهيز الموقع بالعديد من ماكينات الخياطة الحديثة، ومن المتوقع أن يساعد المجمع على توفير كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

3- مجمع الصناعات الخدمية بالدير بمركز إسنا، ووصلت نسبة التنفيذ به لحوالى 50%، وجارٍ الانتهاء منه.

4- مجمع الصناعات الخدمية بالسلام بمركز أرمنت، ووصلت نسبة التنفيذ به لحوالى 70%، وجارٍ الانتهاء منه.

كما تناول اللقاء عرض المشروعات المستقبلية للهيئة، ومنها مجمع تدوير المخلفات الزراعية، حيث جارٍ تحديد الموقع الأمثل لإنشائه، والخطط المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة، والتى تهدف إلى إحداث التنمية المنشودة لأبناء المحافظة فى كافة القطاعات.

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد