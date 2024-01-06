رئيس جامعة الأقصر يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وقال حسين، إن الاحتفال بيوم عيد الميلاد المجيد يرمز للسلام والمحبة، حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد على التكاتف والتلاحم، لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة، متمنيًا أن يعيده الله على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أننا جميعًا شركاء في وطن واحد وسنظل قلبًا وصفًا واحدًا في وجه من يعبثون بمقدرات هذا البلد متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم على أرضها بالأمن والمحبة، مؤكدًا على فخره واعتزازه بأن يجمعنا حب الوطن، مشيرًا إلى أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفة هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي الذي تجمعنا أرضه وتظلنا سماؤه تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.