رئيس جامعة العريش يتفقد سير أعمال الامتحانات بالكليات

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، صباح اليوم، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024، بكليات الجامعة المختلفة، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المعلنة بالكليات.

واطمأن الدكتور حسن الدمرداش، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأكد حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات مع اللجنة العليا للامتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وقال إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وفي وقت سابق، وجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب، مؤكدا ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، موجهًا الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات