السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة العريش يتفقد سير أعمال الامتحانات بالكليات

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات

أجرى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، صباح اليوم، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024، بكليات الجامعة المختلفة، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية وانتهاء الامتحانات، والجداول المعلنة بالكليات.

واطمأن الدكتور حسن الدمرداش، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وأكد حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات مع اللجنة العليا للامتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وقال إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تجرى بهدوء منذ بدايتها، ولم يتم رصد أي معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، وفي إطار ملاءمة قياس المخرجات وطبيعة الأسئلة وعدد الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وفي وقت سابق، وجّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب، مؤكدا ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، وحل أي مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، بما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، موجهًا الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها.

رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش يتفقد سير الامتحانات
رئيس جامعة العريش امتحانات الفصل الدراسي الأول المواد الدراسية الدكتور حسن الدمرداش اللجنة العليا للامتحانات

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء: استقبلنا 1001 جريح ومصاب فلسطينى ونقدم اهتمامًا كبيرًا للموجودين لدينا

رئيس جامعة الأقصر يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكى بالعريش

"اكتشف موهبتك".. مركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء يواصل تدريبات الفن التشكيلى

ختام الدوة التدريبية تحت شعار"علمنى حرفة" بشمال سيناء

الأقصر: إزالة شدة خشبية خارج الحيز العمرانى على مساحة 70 مترًا بمدينة الزينية

وكيل "تعليم الأقصر" يجتمع بموجهى العموم ومديرى الإدارات لمناقشة الاستعدادات لامتحانات نصف العام

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

اعترافات المتهم بالاتجار فى النقد الأحنبى بعابدين

الإتربى: 5 مليارات حصيلة شهادتى 27% و23.5% حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة