السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الأقصر يتابع مشروعات الأبنية التعليمية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مدينتيِّ الأقصر والبياضية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الأبنية التعليمية، وذلك برفقة رئيس مدينة الأقصر اللواء علي الشرابي، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، والمهندس أحمد النوبي، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

وبدأت الجولة، بتفقد أعمال مشروع توسعة مدرسة نجع الخطباء الإبتدائية بمدينة الأقصر، التي تتضمن إنشاء جناح جديد يستوعب 17 فصلًا إلى جانب 7 فصول قائمة ليصل عدد الفصول بالمدرسة 32 فصلًا منها 6 فصول رياض أطفال، بمدة تنفيذ 11 شهرًا.

كما تفقد المحافظ، أعمال مشروع توسعة مدرسة الشيخ صالح أحمد رضوان الابتدائية بمدينة البياضية، والتي تتضمن إنشاء جناح جديد يستوعب 16 فصلًا إلى جانب 16 فصلًا قائما ليصل عدد الفصول بالمدرسة إلى 32 فصلا منها 8 فصول رياض أطفال، بمدة تنفيذ 11 شهرًا ونصف الشهر.

من جهته، أكد محافظ الأقصر، على ضروة الالتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات القياسية والانتهاء من الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية، لافتا إلى أن أعمال التوسعة الجارية تستهدف تخفيض كثافة الفصول وزيادة نسبة استيعاب رياض الأطفال وتوفير مناخ تعليمي جيد.

وخلال الجولة استمع المحافظ لآراء المواطنين وملاحظاتهم، حيث أشادوا بالجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ المشروعات التعليمية لخدمة أبنائهم وبالمشروعات الخدمية المختلفة الجاري تنفيذها، والتي تساهم في التسهيل عليهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
جانب من الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر
المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر البياضية قطاع الأبنية التعليمية الجهاز المركزي للتعمير مدينة الأقصر

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