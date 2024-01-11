وحدة السكان بمدينة الحسنة بشمال سيناء تنظم ندوة عن القضاء على البطالة

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، ندوة تحت عنوان " القضاء على البطالة لتوفير حياة كريمة "، ناقشت خلالها طرق توفير فرص عمل للشباب بالاضافة الى مناقشة عدد من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كزواج القاصرات، غلاء المهور، الطلاق، الإدمان لدى الشباب.

وأشارت عبير عاشور مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، أن الندوة ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة، طرق توفير فرص عمل جادة للشباب للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بالخصائص السكانية، تحقيق مستوى معيشي أفضل لأبناء وسط سيناء وفقا لرؤية مصر 2030.

وقالت أمانى أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية ضمن تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إشراف العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

الندوة ناقشت التعريف بوحدة السكان

وبدوره، لفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة ناقشت التعريف بوحدة السكان، دورها الفاعل فى حل المشكلة السكانية، التعريف بالمنسق السكانى، دوره فى العمل بوحدة السكان

واوضح عبدالحليم ان الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بمجلس مدينة الحسنة برئاسة سعد خليل بغدادي رئيس مجلس، مدينة الحسنة، حضور محمد احمد المغربى سكرتير المجلس، سكرتيرى الوحدات المحلية بمركز ومدينة الحسنة، مديرى الادارات برئاسة المجلس، اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، عددا من الشباب من الجنسين.

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