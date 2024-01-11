الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وحدة السكان بمدينة الحسنة بشمال سيناء تنظم ندوة عن القضاء على البطالة

الندوة
الندوة

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، ندوة تحت عنوان " القضاء على البطالة لتوفير حياة كريمة "،  ناقشت خلالها طرق توفير فرص عمل للشباب بالاضافة الى مناقشة عدد من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كزواج القاصرات، غلاء المهور، الطلاق، الإدمان لدى الشباب.

وأشارت عبير عاشور مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، أن الندوة ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة، طرق توفير فرص عمل جادة  للشباب للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة للنهوض  بالخصائص السكانية، تحقيق مستوى معيشي أفضل لأبناء وسط سيناء وفقا لرؤية مصر 2030.

وقالت أمانى أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية ضمن تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إشراف  العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

 الندوة ناقشت التعريف بوحدة السكان

وبدوره، لفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة ناقشت التعريف بوحدة السكان، دورها الفاعل فى حل المشكلة السكانية، التعريف بالمنسق السكانى، دوره فى العمل بوحدة السكان
واوضح  عبدالحليم  ان الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بمجلس مدينة الحسنة برئاسة سعد خليل بغدادي رئيس مجلس، مدينة الحسنة، حضور محمد احمد المغربى سكرتير المجلس، سكرتيرى الوحدات المحلية بمركز ومدينة الحسنة، مديرى الادارات برئاسة المجلس، اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، عددا من الشباب من الجنسين.

IMG-20240111-WA0048
IMG-20240111-WA0048
IMG-20240111-WA0052
IMG-20240111-WA0052
IMG-20240111-WA0047
IMG-20240111-WA0047
IMG-20240111-WA0054
IMG-20240111-WA0054
محافظة شمال سيناء القضاء على البطالة حياة كريمه زواج القاصرات غلاء المهور مدينة الحسنة

مواد متعلقة

محافظ شمال سيناء يستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة بالعريش

وزيرة الخارجية الألمانية تزور الجرحى الفلسطينيين فى مستشفى العريش العام

رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآثار والفنون الجميلة

ضمن مشروع رزق حلال.. فحص وتسليم 48 رأس أغنام للأسر المستحقة بالأقصر

مدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى يتفقد مراعى الفرما بشمال سيناء (صور)

محافظ الأقصر يزور كنائس الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد

رئيس جامعة العريش يتفقد سير أعمال الامتحانات بالكليات

محافظ الأقصر يتابع مشروعات الأبنية التعليمية

الأكثر قراءة

عاجل.. أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

أول قرار من محكمة القضاء الإداري ضد "برلمانية واقعة الغش" بامتحانات جامعة جنوب الوادي

أسباب تخفيف الحكم على المتهم في قضية "فتاة الساحل"

اغتصاب جماعي في ميدان عام.. 4 ذئاب بشرية ينهشون جسد فتاة في نهار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟